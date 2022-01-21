Taliban, Biden'ın Afganistan açıklamasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Biden'ın 'Afganistan birliğe müsait değil' açıklamasını reddettiklerini belirten Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, 'Afganistan'da işgalin sona ermesinin ardından Taliban'ın sınırlı kaynaklarla kısa sürede genel güvenliği sağlayarak merkezi bir hükümet kurduğuna ve Afgan halkını nasıl birleştirdiğine herkes tanık oldu' paylaşımında bulundu.

Taliban yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da dün düzenlediği basın toplantısında Afganistan'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın "Afganistan birliğe müsait değil" açıklamasını reddettiklerini belirtti.

Bölünen değil, sadece birleşen milletlerin, işgalcilerin ve büyük imparatorlukların yıkılmasına neden olduğunu ifade eden Belhi, ülkedeki nifakın işgalcilerin işgallerini sürdürmek için teşvik ettiği dışsal bir olgu olduğunu kaydetti.

Belhi, "Afganistan'da işgalin sona ermesinin ardından Taliban'ın sınırlı kaynaklarla kısa sürede genel güvenliği sağlayarak merkezi bir hükümet kurduğuna ve Afgan halkını nasıl birleştirdiğine herkes tanık oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Afganların ortak İslami inançları, vatanları ve tarihi onurlarıyla işgalcileri yenilgiye uğrattığını belirten Belhi, eşit bir ulus olmak için böyle güçlü adımların atılmasının gerektiğini kaydetti.

Biden, 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da dün basın toplantısı düzenlemişti.

Afganistan'dan tartışmalı çıkış sürecine yönelik soruya Biden, "Afganistan'ın tek bir hükümet altında birleşebileceğini düşünen varsa el kaldırsın. Burası imparatorluklar için tek bir sebep için mezar oldu. Bu ülke, birliğe müsait değil." yanıtını vermişti.

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21/01/2022 18:56