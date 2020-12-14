Taliban: Joe Biden ABD askerlerini çekmezse saldırılar yeniden başlar

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Joe Biden'a, Taliban'dan "tehdit" geldi.

Taliban, Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında tüm Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme planından vazgeçmesi halinde, "Afganistan'daki yabancı askerlere yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğini" söyledi.

BBC'ye konuşan iki üst düzey Taliban üyesi, ülkede bu tarihten sonra tek bir yabancı askerin kalması halinde dahi, "İşgalci güçler" olarak adlandırdıkları bu askerlere yönelik saldırıların yeniden başlayacağını belirtti.

3 Kasım'daki başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan ve seçimi kazanan Joe Biden, seçim kampanyası sırasında Afganistan'daki savaşı sona erdirmek istediğini; ancak ülkede çok az sayıda da olsa "terörle mücadele gücü" bırakabileceğini söylemişti.

Bu yıl Şubat ayında ise Trump yönetimi, Taliban'la yaptığı görüşmelerde Taliban'ın el Kaide gibi ABD'nin "terör örgütü" kabul ettiği grupların ülke topraklarında faaliyet göstermesini engelleme sözüne karşılık, ülkedeki tüm Amerikan askerlerini çekme kararı almıştı.

ABD ve Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalamıştı

ABD, Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırıları sonrası işgal etmişti.

İşgal sonrası ülkedeki yönetimi son bulan Taliban, 2018 itibarıyla Afganistan'ın üçte ikisinden fazlasında hala aktif şekilde faaliyet gösteriyor.

Afganistan'daki çatışmalarda 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri ölmüştü.

2019'da başlayan görüşmelerin sonunda 29 Şubat'ta Taliban ve ABD arasında güvenlik anlaşması imzalanmıştı.

Mart ayında da ülkede bulunan 12 bin ABD askeri kademe kademe Afganistan'dan çekilmeye başlamıştı.

ABD'nin tüm askerlerinin ve NATO'daki müttefiklerinin ise Taliban barış anlaşmasının koşullarını yerine getirirse 14 ay içinde çekilmesine karar verilmişti. Süre Mayıs 2021'de doluyor.

Taliban anlaşmada ABD'ye, Afganistan'ın El Kaide gibi radikal örgütler ve gruplar için bir korunaklı bölgeye dönüşmeyeceği yolunda garanti vermişti.

ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere katılmayan Afganistan hükümeti ise aylar süren gecikmenin ardından 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'la görüşmelere başladı. Görüşmelerin başladığı gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Doha'daydı.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2020 14:28