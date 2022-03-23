Taliban kararından geri döndü: Lise eğitimine dönmeye hazırlanan kız çocukları hüsrana uğradı

Afganistan’da Taliban, liselerin kız çocukları için açılacağı taahhüdünden dönerek İslami koşullara uygun bir okula dönüş planı yapılmadan okulların kızlar için kapalı olacağını duyurdu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Afganistan’ın başkenti Kabil’de üç liseden öğretmen ve öğrenciler çarşamba sabahı heyecanla okullarına gitti ancak evlerine dönmek zorunda kaldı. Çok sayıda kız öğrencinin gözyaşlarıyla eve döndüğü belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermeyen bir öğrenci “Hayal kırıklığına uğradık ve tamamen umutsuzuz. Müdürümüz bize bunu açıklarken ağladı” dedi.

Taliban, Afganistan’ı 1996 ve 2001 yılları arasında yönetirken de kız çocuklarının eğitimine izin verilmiyordu.

Taliban, geçen yılın Ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçirdiğinde uluslararası toplum, Taliban’ın tanınması için temel şartlardan birini kız çocuklarının eğitimi olarak belirlemişti.

Taliban yönetiminin Eğitim Bakanlığı geçen hafta liselerin kızlar dahil olmak üzere tüm öğrenciler için açılacağını duyurmuştu. Öte yandan Bakanlık, sonradan kararı değiştirerek, kız çocuklarının şeriat yasası ve Afgan kültürüne uygun bir şekilde eğitim göreceği plan belirlenene kadar kızlar için okulların kapalı olacağını duyurdu.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 11:50