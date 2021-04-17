Taliban polis karakoluna saldırdı: 3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, Taliban'ın polis karakoluna düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

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17/04/2021

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Taliban polis karakoluna saldırdı: 3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, Taliban'ın polis karakoluna düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, militanların, Zindecan ilçesinin Bazar bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırdığını açıkladı.

Saldırıda 3 polis öldü.

Taliban açıklama yapmadı

Katali, militanların dün gece Herat'ın Çaşt, Uba, Gülran, Kişk Kohne ilçelerine de silahlı saldırı düzenlediğini vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İstanbul'da barış konferansı

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da barışın tesisi için İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenecek.

17/04/2021 10:59
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TAGS: Afganistan, Taliban
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