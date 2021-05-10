Taliban'dan 3 günlük ateşkes kararı

Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını duyurdu. Hükümetten Taliban'ın ateşkes kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Taliban, militanlara bayram süresince herhangi bir saldırı düzenlememesi talimatı verdi.

Taliban militanları hükümetin kontrolünde olan bölgelere ve aynı şekilde hükümet güçleri de Taliban'ın kontrolündeki bölgelere seyahat edemeyecek.

Ateşkes süresince yapılacak saldırıya karşılık verilecek

Halkın bayram günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için ateşkes kararı alındığı ifade edilen açıklamada, ateşkes süresince karşı taraftan yapılacak herhangi bir saldırıya ise karşılık verileceği vurgulandı.

Hükümetten henüz Taliban'ın ateşkes kararıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ülkede şiddet olayları arttı

Başkent Kabil'de 8 Mayıs'ta bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 10 gündür yani yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.

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10/05/2021 09:38