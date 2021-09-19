Taliban'dan kadınlara 'evden çıkmayın' çağrısı

Taliban Afganistan'ın yönetimine geçtikten sonra ülkede bir yandan sosyal yaşam normale dönerken bir yandan da Afgan kadınların ve kız çocuklarının geleceğiyle ilgili kaygılar büyüyor. Yapılan son açıklama ile Kabil'de şehir hükümeti için çalışan kadınlara 'evlerinizden çıkmTaliban Afganistan'ın yönetimine geçtikten sonra ülkede bir yandan sosyal yaşam normale dönerken bir yandan da Afgan kadınların ve kız çocuklarının geleceğiyle ilgili kaygılar büyüyor. ayın' mesajı gönderildi.1990'lardaki ilk Taliban yönetiminde de kadınlar eğitim ve çalışma hayatından uzak tutulmuştu.

Öte yandan Afganistan'da ortaokullar açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenlerin sınıflara dönebilmişti.

Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almazken, Taliban Cuma günü kadından sorumlu bakanlığı kapatıp yerine daha önce katı dini doktrinler uygulayan 'Ahlak Bakanlığı'nı getirdi.

Taliban'ın iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında 'Faziletin Yayılması ve Ahlaksızlığın Engellenmesi Bakanlığı' adı verilen bakanlık, Taliban'ın Şeriat kurallarının uygulanmasını denetleme amacıyla, sokaklarda ahlak polisleri görevlendirilmesinden sorumluydu.

Taliban iktidarı ele geçirdiğinde değişim sözü vermişti ama yönetimle ilgili alınan son kararlar Afganistan'da katı kuralların geçerli olduğu 1990lı yıllara dönüşe işaret ediyor.

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19/09/2021 16:08