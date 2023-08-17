Talihliler Hediyelerini Aldı

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17/08/2023

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Talihliler Hediyelerini Aldı

Limon Fatura ile Okmar marketin başlatmış oldukları kampanya sonuçlanmış olup noter huzurunda yapılan çekilişte 3 şanslı talihli Okmar Market’te geçerli olacak olan  hediye çeklerini Limon Fatura ve Okmar Market  şirket yöneticileri tarafından teslim aldı.

Okmar Market bir Limon Fatura bayisi olup Kıb-Tek, tüm belediye faturaları, Digitürk, Turkcell, Lifecell ,  anlaşmalı okulların harçları, Zirve Sigorta poliçeleri, Velespeed, Extend internet faturaları ödenebilmektedir.

Kampanya detayı ise şöyleydi; Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında Okmar marketlerde bulunan Limon fatura sistemi üzerinden yapılan fatura ödemesi yapanlar arasında çekiliş gerçekleşti. İki şirket yetkilisi, yapmış olduğu ortak açıklamada gerçekleştirilen kampanyadan mutlu olduklarını ve bundan sonraki süreçlerde yine çeşitli kampanya ortaklıklarını devam ettirecekleri bilgisini verdi.

17/08/2023 14:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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