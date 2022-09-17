“Talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür”

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17/09/2022

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“Talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmaya yönelik kararını değerlendirdi.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür. Bölge barışına zarar verecek ve çözümsüzlüğü kalıcı kılacak olan  bu karardan bir an önce dönülmelidir.” ifadelerine yer verdi.

 

17/09/2022 17:50
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TAGS: “Talihsizlik ve bölgeye yönelik öngörüsüzlüktür”
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