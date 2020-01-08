Talimat kaldırıldı

Vatandaşların artan isyanı ve "Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok" diyerek başlattığı eyleme, Vergi Dairesi üzerinden cevap veren hükümet geri adım attı.

Hükümet, Maliye Bakanlığı aracılığı ile Vergi Dairesi'ne verdiği talimatta, "seyrüsefer borcunun" da kamu alacağı olduğu ve bu yönde borcu bulunan vatandaşlara, "temiz kağıdı verilmemesi" uygulamasını devreye koymuştu.

Vergi Dairesi'ne verilen talimat, bu sabah geri çekildi. Seyrüsefer borcu bulunan vatandaşlar, "borcu yoktur" yazısı alabilecek. Bu karar, vergi memurları arasında da tepkiyle karşılanarak, "seyrüsefer" borçlarının da kamu alacağı olduğu gerçeğinin bu kararla ortadan kaldırıldığını savundu.

Hükümet, gelen tepkilerin ardından geri adım attı.

08/01/2020 11:20