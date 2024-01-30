Talip Atalay: ''Ülke siyasetinde değişim için yola çıktık''

YDP’de Genel Başkan adayı olduğunu açıklayan Genel Sekreter ve Milletvekili Talip Atalay, Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı.

Atalay, “ Arkadaşlarla oturup uzun uzun konuştuk ve bu yola çıkmaya karar verdik. Adaylığımız anında geniş yankı buldu” dedi Partiçi uzlaşı ve değişim mesajı veren Atalay, “ Kırıp dökmeden, barış ve uzlaşı içinde süreci götüreceğiz. Biz değişim istiyoruz. Sadece YDP’de değil, ülke siyasetinde, bütünsel bir değişim istiyoruz. Bir şeye karar vereceğiz. Ya değiştireceğiz ya da bir kenarda durup konuşacağız” ifadelerini kullandı

Atalay, “Kurultayımızın barış ve kardeşlik hukuku çerçevesinde Yeniden Doğuş Partililer için bir Demokrasi şöleni ve miladı olmasını bekliyorum” diye ekledi