Talisca için kulüp ismi verdiler: ''Türkiye'ye dönmek istiyor''

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'ye dönmek istediği belirtilen Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi.

Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca ile Süper Lig'in devlerinin ilgilendiği iddia edildi.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberde Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

Türkiye'de Talisca ile ilgilenen kulüplerin Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu vurgulandı.

13 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain, BAE ve Al Shabab'ın da ilgisi var.

Al Nassr ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.