Talisca & Ronaldo iş birliği: Son 2 maça damga vurdular

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ve son 10 resmi maçını kazanan Al-Nassr'da Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo attığı gollerle takımını sırtlıyor.

TALISCA VE RONALDO ATIYOR, AL-NASSR SERİYİ SÜRDÜRÜYOR



Suudi Arabistan Pro Ligi'nde son oynanan Al-Tai maçını Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle kazanan Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de yıldız ikilisiyle güldü.

Dün akşam oynanan maçta İstiklal Duşanbe'yi ağırlayan Al-Nassr, maçı 3-1 kazandı ve serisini sürdürdü.



Maçta 1-0 geri düşen Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 66'da Cristiano Ronaldo, 72 ve 77'de Anderson Talisca kaydetti.



Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Cristiano Ronaldo 11 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.



Anderson Talisca ise 7 maçta 9 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.