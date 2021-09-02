Talısu’da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti…
02/09/2021
Tatlısu- Girne Anayolunda sabahın ilk saatlerinde yaşanan trafik kazasında Bülent Güzelkeskin hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
“02.09.2021 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Tatlısu- Girne Anayolu üzerinde cristal bay marina kavşağı üzerinde kuzey istikametine doğru nefesinde 69 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Esentepe’de sakin Cristopher Browning (E-70) yönetimindeki RJ 113 plakalı salon aracı ile Küçükerenköy köy çıkışında dikkatsizce kavşakta durmadan ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne – Tatlısu anayoluna çıkış yaptığı sırada ana yol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Tatlısu’da sakin Bülent Güzelkeskin (E-58) yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Bülent Güzelkeskin olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
RJ 113 plakalı salon araç sürücüsü Cristopher Browning tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”