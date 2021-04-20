Tam 116 yaşındaydı... ABD'nin en yaşlı insanı öldü!

Hester Ford ondan fazla çocuğu, elliye yakın torunu ve yüzden fazla torun çocuğuyla ABD'nin en yaşlı kişisi unvanını elinde bulunduruyordu. Ford, cumartesi günü hayatını kaybetti.

ABD’nin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan ve ülkenin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti. Ford’un 1904 yılında Güney Karolina’nın Lancaster ilçesinde doğduğu açıklandı.

ABD medyası, Ford’un 14 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi. Ford’un net yaşı tam olarak bilinmezken, yetkililer, yaşlı kadının doğum belgesinde 15 Ağustos 1904 tarihinin yer aldığını ifade etti.

ABD Gerontoloji Araştırma Grubu geçtiğimiz yıl Ford’u ülkede yaşayan en yaşlı insan olarak ilan etmişti.



EVİNDE SEVDİKLERİNİN YANINDA ÖLDÜ

Ford’un evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken huzur içinde öldüğü bildirildi. Öte yandan, Hester Ford’un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hester Ford, uzun yaşamı boyunca 2 pandemi, 2 dünya savaşı gördü. Ford, kadınlara oy kullanma hakkı verildiğinde 15 yaşında bir genç kızdı. Teddy Roosevelt başkanken doğan Hester Ford, ömrü boyunca tam 21 ABD başkanı görmüş oldu.

Çocukluğu pamuk tarlalarında çalışarak geçen Hester evlendiğinde 14 yaşındaydı. Ford'un yaşı öldüğü gün 115 yıl ve 245 gün olarak açıklandı. 108 yaşına kadar tek başına ve yardım almadan yaşayan kadın evinde banyo küvetinde düşüp ciddi şekilde yaralandıktan sonra ısrarlar sonucu aile bireyleriyle birlikte yaşamaya başlamıştı. İşin ilginci bu yaralanma Hester Ford'un hayatı boyunca ilk sefer hastaneye kaldırılışı olmuştu.

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20/04/2021 10:45