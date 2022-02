Tam 12 dalda Oscar’a aday gösterildi

Bu yıl 27 Mart’ta sahiplerini bulacak Oscar ödül töreni için geri sayım başladı. Merakla beklenen 2022 yılı Oscar ödül töreni ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Oscar adayı olan filmlerin kaç aday aldıkları yayınlandı.

Netflix’in son dönemde izlenme rekorları kıran filmi “The Power of the Dog”, bu yılki Oscar adayları arasında başı çekti ve biri en iyi film olmak üzere 12 dalda aday gösterildi. Bilimkurgu yapımı Dune: Çöl Gezegeni de 10 dalda aday olarak yarışta yerini aldı.

İŞTE OSCAR ADAYI YAPIMLAR VE ADAYLIK SAYILARI

The Power of the Dog – 12

Dune – 10

Belfast – 7

West Side Story – 7

King Richard – 6

Don’t Look Up – 4

Nightmare Alley – 4

Drive My Car – 4

En iyi film kategorisi adayları arasında tenis yıldızları Venus ve Serena Williams’ın babası hakkında filme alınan Japon draması “Drive My Car”, “King Richard”; bir yetişkinliğe geçiş hikayesi olan “Licorice Pizza;” gerilim filmi “Kabus Yolu;” ve Steven Spielberg’in “West Side Story”nin yeniden yorumu yer aldı.

Henüz merakla beklenen En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yönetmen

kategorileriyle ilgili liste ise yayımlanmadı.

Öte yandan, üç yıllık bir aradan sonra bu yıl yeniden bir sunucuyla gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni için sunucu arayışları da sürüyor.

Son olarak Hulu'nun ünlü dizisi Only Murders in The Building'de yer alan Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez isimleri geçti.

Variety'nin haberine göre Oscar organizatörleri, Selena Gomez gibi genç bir yıldızın Hollywood'un ağır sıkletlerinden Steve Martin ve Martin Short gibi iki komedi efsaneleriyle birlikte yer alması konusunda oldukça heyecanlı.

08/02/2022 16:13