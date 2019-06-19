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Tam 12 ton uyuşturucu ele geçirildi!

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19/06/2019

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Tam 12 ton uyuşturucu ele geçirildi!

Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda, 12 ton esrar ele geçirildi. Operasyonda, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı.

Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve  İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen  operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat  tutuklandı.    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel  Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Akdeniz'de  Cezayir açıklarında bir gemide uyuşturucu bulunduğu istihbaratını, İtalya ve  İspanya'daki muhataplarına iletti.     Bunun üzerine, İtalya ve İspanya kolluk birimlerince Cezayir  açıklarındaki Moldova bayraklı "ELG" isimli gemide yapılan aramada, 12 ton esrar  ele geçirildi.   Olayla ilgili gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 8 kişilik gemi  mürettebatı tutuklandı.   

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TAGS: Tam 12 ton uyuşturucu ele geçirildi!, haber, kıbrıs,
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