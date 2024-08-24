Tam 20 katı: Ferdi Kadıoğlu'nda tarihe geçen detaylar

Ferdi Kadıoğlu'nun 6 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor. Brighton'a imza atmak üzere İngiltere'ye giden milli futbolcu, 6 yıllık süreçteki gelişimiyle dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye geldiği 2018-19 sezonunda 1.5 milyon euroluk piyasa değeri olan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertlilere veda ederken değerini tam 20 katına çıkardı ve 30 milyon euro seviyesine ulaştı.

Yine 30 milyon euro ile Süper Lig'de forma giyen en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu rekorunu Nicolo Zaniolo ile birlikte elinde bulunduran Ferdi Kadıoğlu, transfer bedeliyle de tarihe geçecek.

Brighton'ın net 30 milyon euro ödeyeceği Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinde orta vadede kolay ulaşılabilir bonusların yanı sıra sonraki satıştan pay da olacak.

Milli futbolcu, Brighton ile 5 yıllık kontrat yapacak.

Fenerbahçe ile toplam 204 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 18 gol, 22 asistlik istatistik yakaladı.

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.