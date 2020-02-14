Tam 39 yıl önce ''coronavirüs''ü yazmış!

ABD'li yazar Dean Koontz'un çok satanlar listesinde yer alan 1981 tarihli "The Eyes of Darkness" (Karanlığın Gözleri) adlı romanında Çin'de ortaya çıkan coronavirüsü salgınını tahmin ettiği ortaya çıktı.

ABD'li yazar Dean Koontz'un "The Eyes of Darkness" (Karanlığın Gözleri) adlı kitabında Çin'de ortaya çıkan coronavirüsü salgınından bahsettiği ortaya çıktı. Romanda, savaş sırasında biyolojik silah olarak kullanılmak üzere yeni bir virüs üreten Çin ordusuna ait bir laboratuvarın hikâyesini anlatılıyor.

Kitapta bahsedilen laboratuvar, coronavirüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentinde bulunuyor. Üretilen yeni virüsün adı da ironik şekilde Wuhan-400 olarak geçiyor.

MÜKEMMEL BİR SİLAH

Romanda Wuhan-400 virüsü “mükemmel bir silah” olarak nitelendiriliyor, zira yalnızca insanları etkileyebiliyor. Ayrıca laboratuvar ortamında üretilen bu virüs, bir dakikadan fazla insan vücudunda yaşayamıyor.

South China Morning Post’un haberine göre; “Star Quest” adlı ilk kitabını 1968’de yayınlayan Koontz, oldukça üretken bir yazar ve o tarihten bu yana 80’den fazla roman, 74 de öykü çıkardı.

DEAN KOONTZ KAHİN Mİ?

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki yazar bir kâhin değil. Hong Kong’un San Po Kong semtinde Bleak House Books adlı bir kitapçı işleten Albert Wan, Wuhan’ın tarihsel olarak birçok bilimsel araştırma tesisine ev sahipliğini yaptığını söyledi. Bu alanlar arasında mikrobiyoloji ve viroloji ile ilgilenen laboratuvarlar da vardı.

Albert Wan, Dean Koontz gibi akıllı ve kavrayışlı yazarların bu gerçekten haberdar olduğunu ve hem inandırıcı hem de çarpıcı bir hikâye oluşturmak için bu bilgiyi kullandığını düşünüyor.

CHAN: SONSUZ MAYMUN TEOREMİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Hong Konglu yazar Chan Ho-kei Koontz’unkine benzer “kurmaca-kehanet”lerin nadir olmadığı görüşünde. Chan, “Dikkatle bakarsanız, bahse girerim ki hemen hemen her olayın kehanetlerini tespit edebilirsiniz. Bu bana sonsuz maymun teoremini düşündürüyor” dedi.

Chan Ho-kei’nin atıf yaptığı konu ise bir daktilonun tuşlarına sınırsız bir zaman boyunca gelişigüzel basan bir maymunun bir metni hemen hemen hatasız yazabileceğini ortaya koyan bir matematik teoremidir.

Chan’a göre ise bu durum çok düşük bir ihtimal olsa da imkânsız değil.

14/02/2020 17:13