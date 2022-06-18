Tam 6 kilo, görenler şaşkına döndü

Erzurum'da sağanak yağmurların ardından ortaya çıkan 6 kiloluk dev mantarlar görenleri şaşırttı. 6 kiloluk mantara rastlayan köy sakinlerinden Bayram Yücel, “Köyün merasında her zaman mantar olurdu ama bu sene çok yağmur yağdığı için mantarlar da çok büyük oldu diye düşünüyorum" dedi.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Güryaprak köyü sakinlerinden Bayram Yücel, köyün merasında dolaşırken 6 kiloluk devasa mantarlara rastladı.

"İNŞALLAH YİNE BULURUM"

Yücel, “Köyün merasında her zaman mantar olurdu ama bu sene çok yağmur yağdığı için mantarlar da çok büyük oldu diye düşünüyorum. 6 kiloluk mantarın bana rastlaması beni çok mutlu etti, inşallah yine bulurum” dedi.

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18/06/2022 22:03