Tam 60 kilo verdi görenleri şoke etti! İşte inanılmaz değişim

ABD'li Mary Jane O'Toole aradığı gelinliği bulduğunu düşünerek bir mağazaya girdi ve beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ondan sonra ise hayatı değişti.

Mary Jane O'Toole isimli genç kız, "3XL" beden ölçüsüne sahipti. Bir gün bir mağaza vitrininde hayalindeki gelinliği gördü ve heyecanla içeriye girdi.

Fakat mağazadaki görevlinin yanıtı Mary Jane'i oldukça derinden etkiledi. Görevli, Mary Jane'nin aşırı kilolu olduğunu söyledi ve genç kızı bu talebiyle rencide etti.

Mağaza yönetimi gelinlik siparişi için 400 sterlin ek ücret istediklerini söylediler. Bunun 'obezite verigisi'nden farksız olduğunu belirten Mary Jane bu duruma öfkelendi ve çok içerlendi.

Hayalindeki gelinliği giymeye kararlı olan genç kadın elbiseyi aldı ve o kıyafetin içine girmek için diyet ve spor yapmaya karar verdi. İşte o noktodan sonra genç kızın hayatında köklü değişiklikler meydana geldi.

Mary Jane haftada 5 gün spor salonuna yazıldı ve diyet yaparak hızla değişim basamaklarını tırmandı.

Mary Jane, 1 yıl sonunda inanılmaz bir değişim yaşayarak tam 60 kilo verdi ve nihayet o hayal ettiği gelinliği giydi.

Jane, "Hiçbir zaman kilolu ve sağlıksız gelin olmak istemedim ama kimsenin büyük beden bir gelin olma deneyimine de engel olunmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü her gelin güzel hissetmeli." dedi.

Jane, "Kilolu kızlar da düğün günlerinde güzel görünmek istiyor ve bir mağazada böyle bir muameleyle karşılaşmak kendinize duyduğunuz saygıyı azaltıyor. Mağazalar insanların istediği kıyafette mutlu olmalarını sağlamalı" diyrek tepkisini gösterdi.

Mary Jane, bu süreç sonunda kilo vermenin kendisini daha mutlu ve huzurlu hissetmesini sağladığını da itiraf etti.

İşte Mary Jane'nin geçirdiği değişimden bazı kareler...