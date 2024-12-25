Tam 95 milyon euro: Galatasaray'dan Osimhen'in yanına bomba isim

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir golcü iddiası gündeme geldi.

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Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapaması sonrası hücum hattında kan kaybeden Galatasaray, dünyaca ünlü golcüyle kadrosunu güçlendirebilir.

PSG'nin 95 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Frankfurt'tan renklerine bağladığı Kolo Muani, Galatasaray'a yazıldı.

Sarı-kırmızılılar, Sabah'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor. Muani'nin yarım sezon için kiralanması gündemde.

Muani bu sezon PSG formasıyla 14 maçta 453 dakika forma giydi.

Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.