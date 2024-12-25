Tam 95 milyon euro: Galatasaray'dan Osimhen'in yanına bomba isim
Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından hücum hattında güç kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'ın, gündemine çarpıcı bir ismi aldığı iddia edildi. PSG'nin 95 milyon euroluk yatırım yaptığı golcünün adı, Galatasaray ile anılıyor.
25/12/2024
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir golcü iddiası gündeme geldi.
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Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapaması sonrası hücum hattında kan kaybeden Galatasaray, dünyaca ünlü golcüyle kadrosunu güçlendirebilir.
PSG'nin 95 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Frankfurt'tan renklerine bağladığı Kolo Muani, Galatasaray'a yazıldı.
Sarı-kırmızılılar, Sabah'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor. Muani'nin yarım sezon için kiralanması gündemde.
Muani bu sezon PSG formasıyla 14 maçta 453 dakika forma giydi.
Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.