Tam doz aşı olan ABD’liler bu yaz AB’yi ziyaret edebilecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19’a karşı iki doz aşılanan ABD’lilerin bu yaz Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ziyaret edebileceğini açıkladı.

Von der Leyen, “Gördüğüm kadarıyla ABD’liler Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onaylı aşıları kullanıyor. Bu, onların AB ülkelerine seyahati ve serbest dolaşımını mümkün kılacaktır. 27 üye devletin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen The New York Times'a verdiği demeçte, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan ABD’lilerin, bu yaz Avrupa Birliği’ni (AB) ziyaret etmelerine izin verileceğini söyledi.



Böylelikle Avrupa Birliği (AB) bir yıldan uzun süredir yürürlükte olan seyahat politikasında değişikliğe gitmiş olacak. Mart 2020'de, AB liderleri çoğu yabancı yolcunun AB’ye girişini kısıtladı. Blok sınırları yazın kısmen açıldığında bile ABD çok riskli edildiği için bu ülkeden yolcu kabul edilmedi.



Von der Leyen, "Gördüğüm kadarıyla ABD’liler Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onaylı aşıları kullanıyor. Bu, onların AB ülkelerine seyahati ve serbest dolaşımını mümkün kılacaktır” dedi.

27 ÜYE ÜLKENİN TÜMÜ EMA ONAYLI AŞILARI YAPTIRANLARI KOŞULSUZ OLARAK KABUL EDECEK



Bununla birlikte, ABD'de kullanım için izin verilen üç aşının tümü, Pfizer /BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson, AB'nin ilaç düzenleyicisi tarafından onaylandı. Von der Leyen, "27 üye devletin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir" dedi.

Diğer taraftan New York Times, ABD’li ve AB’li yetkililerinin turistlerin aşı durumlarını kanıtlamalarına olanak sağlayacak aşı sertifikaları konusunda görüşmelerde bulunduğunu aktardı.



Geçen ay AB, aşılanmış vatandaşlarının blok içinde daha kolay seyahat etmelerine izin verecek bir aşı pasaport sistemi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu..



Öte yandan, Von der Leyen AB sınırlarının ABD'li turistlere ne zaman açılacağına dair bir zaman çizelgesi vermedi ve bunun ülkedeki corona virüs salgının durumuna bağlı olacağına dikkat çekti.

ABD'NİN YÜZDE 36'SI TAMAMEN AŞILANDI



ABD'de günlük corona virüs vaka sayıları nispeten sabit kalıyor ve ülkede aşılama oranı yükseliyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ABD’de her gün ortalama 3 milyon kişi aşılanıyor. Son verilere göre,ABD’li yetişkinlerin yarısından fazlası en az bir aşı dozu aldı, yüzde 36’sı ise tamamen aşılandı.



Ancak, aşılar söz konusu olduğunda önde gelen ülkelerden biri olmasına rağmen, ABD yeniden açılma hızına ve coronav irüs varyantlarına bağlı olarak sürü bağışıklığına ulaşmak için mücadele edebilir. Yapılan son anketler ülkedeki yetişkin nüfusunun yüzde 40’nın aşıyı reddedebileceğini gösteriyor.

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26/04/2021 10:29