Tamasu Metropoliti de Pozitif

Alithia gazetesi Tamasu ve Orinis Metropoliti İseas’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Rum Sağlık Bakanlığının alarma geçtiğini yazdı.

Gazete Tamasu Metropoliti İseas’ın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un pazar günü yapılan cenaze törenine katıldığını, öğleden sonra ise testinin pozitif çıktığına dikkati çekti.

Gazete İsayas’ın temaslılarının tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını da yazdı.

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13/04/2021 13:44