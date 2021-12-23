Tamer Hassan’nın kızına çirkin saldırı

Futbol Fabrikası oyuncusu Kıbrıslı Türk Tamer Hassan’ın kızı Belle Hassan, morarmış yüzünün yakın çekim fotoğraflarını Instagram’da paylaştı ve “Bana yapılan bu” yazdı.

Belle Hassan, sosyal medyaya ara vereceğini açıklamadan önce ITV flört programında görünmesi nedeniyle kızlar tarafından 'sürekli tahrik edildiğini' iddia etti.

Anton Danyluk ile aşk yaşadığı Aşk Adası programının yıldızı 26 yaşındaki Belle Hassan, programda geçirdiği zamanla bağlantılı olduğunu söylediği bir saldırıda “sebepsiz yere yüzüne vurulduktan” sonra mor gözünün fotoğraflarını paylaştı.

Belle Hassan ayrıca bir Instagram hikayesinde ‘bunun makyaj olmadığını’ kanıtlamak için morluğuna dokunan bir videosunu paylaştı.

Belle Hassan paylaşımında “Bana saldıran kızı tanımıyorum ve evet ondan mesaj gelince kendimi tuttum. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim son şey bu” yazdı.

Hassan, ayrı bir gönderide saatler sonra morluklarının fotoğrafını paylaştı:

“Bu mutlu fotoğrafın Aşk Adası ile ilgili bir saldırı yüzünden bu kadar çabuk kötüye gittiğini düşünmek çok üzücü. Poxy bir TV şovunda geçirdiğim kısa süre yüzünden, hayatımı bir daha asla sebepsiz yere yüzüme vurulmadan ya da kızlar bana küfür etmeden ve beni taciz etmeden yaşayamayacağımı düşünmek çok üzücü. Sebep yok. “Kendimi savunmaktan ve güçlü kalmaya çalışmaktan bıktım. Haftalarca uğraştığım şey bu, sosyal medyalarımdan saklıyorum çünkü kimsenin realite TV’nin bu tarafını görmesini istemiyorum, ama bu benim gerçeğim ve şimdi zaman ayırıyorum. Dürüst olmak gerekirse, zihinsel ve fiziksel olarak bundan daha fazlasını kaldıramam"

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23/12/2021 12:26