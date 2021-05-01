Tamer Karadağlı ile sevgilisi savcılığın yolunu tuttu!

Tamer Karadağlı, kendisinden sevgilisi Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu.

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01/05/2021

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Tamer Karadağlı ile sevgilisi savcılığın yolunu tuttu!

Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu. Karadağlı ve Iraz, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, küfür ve hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu.

İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

Şikayet dilekçesinde ikilinin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

01/05/2021 14:41
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TAGS: tamer karadağlı, sevgilisi, savcılık,
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