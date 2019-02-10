Tamer Levent yarın Akşam Girne’de

Girne Belediyesi’nin, kış –ilkbahar kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde yarın akşam saat 20:00’de, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na konuk olacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Tamer Levent, Dramatik Yayınlarından çıkan kitabı “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor” başlığı altında gerçekleştireceği söyleşide, konuklarla, yaşama, topluma ve insana bakışını paylaşacak.

Belediye açıklamasında, ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğe ilgi duyan herkesin davetli olduğu belirtilerek, yer ayırmak isteyenlerin, 0392 815 21 19/ 101 ve 0533 821 21 44 numaralı telefonları arayabileceği kaydedildi.