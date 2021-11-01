Tamer Öncül’ün “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” Kitabı Tanıtılıyor

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01/11/2021

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Tamer Öncül’ün, “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı Çarşamba günü tanıtılıyor.

Saat 18.30’da Işık Kitabevi ikinci katta gerçekleşecek etkinlik, kitap hakkında şair Tamer Öncül ve kitap tasarımcısı Mehmet Ömer’in konuşmaları ile başlayacak; ardından okurla söyleşi ve imza ile devam edecek.

Nezih-Er Yayınları tarafından yayınlanan ve editörlüğünü Mine Ömer’in yaptığı ve kapağında İbrahim Ökmen tarafından çekilen Kıbrıs’ın simgelerinden Soli’deki kuğu mozaiğinin fotoğrafı yer alan kitapta, 1930’lardan 2020’ye kadarki zaman diliminde Kıbrıs Türk şiirinin geçirdiği evreler inceleniyor.

01/11/2021 15:43
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TAGS: Tamer Öncül, Maria Siakalli, Anahtara Küs, Lefke Turizm Derneği, Kıbrıs Sanatçı, Yazarlar Birliği
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