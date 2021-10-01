Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Türkiye'de tamir etmek için evinin çatısına çıkan vatandaş yükseklik korkusu tutunca aşağı inemedi. 

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01/10/2021

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Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Gümüşhane kent merkezinde yaşayan Kemal İnce isimli vatandaş 2 katlı evinin çatısındaki bazı noktaları tamir etmek için çatıya çıktı.

Bir süre sonra yükseklik korkusu nedeniyle merdivenle çıktığı çatıdan inemeyerek burada mahsur kalan İnce’nin ailesi durumu İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Aile bireylerinin "otursun" diye çatıya attığı yastığı bile korkudan inip alamayan İnce’yi bölgeye gelen itfaiye ekipleri indirdi

01/10/2021 13:21
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TAGS: Türkiye, Gümüşhane, İtfaiye
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