Tan: ''Kara vatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan bütündür!''

CHP Milletvekili Eski Büyükelçi Namık Tan, Mavi Vatan kavramını eleştirerek masal tanımlaması yaptı. Bu açıklamaya AK Parti çevrelerinden sert tepki geldi. TBMM’de karşılıklı atışmalar yaşandı Namık Tan kısa süre sonra yeni açıklama yaparak, “ Mavi Vatan konusundaki tartışmalara yalan yanlış uydurmalarla adımın karıştırılmasını şiddetle kınıyorum. Türk topraklarından nasıl bir santim dahi verilemezse Mavi Vatanımızı oluşturan karasularımızdan da bir gram verilemez. Kara vatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan bütündür!” dedi.

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