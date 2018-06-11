TANAP’ın açılışı yarın yapılıyor

Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı12 Haziran Salı günü Eskişehir'de yapılacak.

Eskişehir'de 12 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek TANAP'ın açılış törenine, paydaş ve dost ülkelerden devlet ve hükümet başkanları ile enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı da katılacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak yarın Eskişehir’de yapılacak olan TANAP’ın açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı tören için 12 Haziran sabahı KKTC’den ayrılacak. Akıncı’ya, Eskişehir ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu eşlik edecek.

Azeri gazı Avrupa’ya ulaşacak

TANAP ile Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınması hedefleniyor.

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak TAP Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor.

Son yıllarda ortak bir vizyonla Hazar Havzası'nın dünya ile bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, TANAP’la bölgesel iş birliğini daha da ileriye taşıma hedefinde.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatları ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu takip eden ve Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiğini oluşturan TANAP, bu hedeftew önemli bir adım olarak görülüyor.

Güney Gaz Koridoru projeleri, gerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması, gerekse Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması bakımından büyük önem taşıyor.