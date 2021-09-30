Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi yeni eğitim yılına pazartesi başlıyor

Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2021-2022 eğitim yılına pazartesi başlıyor.

KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Okul Sorumlusu İrem Seylani, 2010 yılından beri ülkede nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ve bu alanda 1200’ün üzerinde mezun veren okulun, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Ekim Pazartesi günü kapılarını çırak öğrencilere açacağını belirtti.

Böylelikle haziran ayından beridir eğitimlerine devam eden yetişkin eğitimlerinin yanı sıra çıraklık alanında da eğitimlerin de başlayacağını ifade eden Seylani, kayıtların hem çıraklık alanında hem de yetişkin eğitimi alanında devam edeceğini belirtti.

Seylani, iş başı eğitim modeli uygulanan okulda, çırak öğrenciler haftanın bir günü okula gelerek ihtiyaçları olan mesleki gelişim, etkili iletişim, iş sağlığı ve güvenliği gibi dersleri okulun öğretmenlerinden öğrendiklerini, geri kalan zamanlarını da deneyimli ustaların yanında, iş başında uygulama yaparak mesleki beceri ve deneyimleri kazandıklarını anlattı.

İrem Seylani, yeni eğitim yılına başlarken salgın koşulları ve Sağlık Üst Kurulu kararlarına uygun olarak eğitim merkezindeki tüm hazırlıkların tamamlandığını da kaydetti.

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30/09/2021 17:57