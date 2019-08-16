Taner Derviş: Maraş Tümüyle Vakıf Arazisidir

Kıbrıs vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş yanıltıcı yayınlara yanıt verdi.

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA MALİ YARDIM



Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş, Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması kapsamında yer alan “Kıbrıs Türk toplumu’na Mali yardım” başlıklı U-Ekindeki hükümlere göre, mutasavver Türk cemaat meclisi kanalıyla Kıbrıs Türk Toplumu’na 1,5 milyon İngiliz Sterlini tutarında mali yardım yapılmasının kararlaştırıldığının yer aldığını ifade etti. Derviş yazılı olduğu üzere yardımın amacının, eğitim ve kültürel amaçlı kullanım ile vakıf emlakının geliştirilmesi yönünde belirlendiğinin yazıldığını söyledi.



Taner Derviş, U-Ekinde vakıf emlakın devredildiğine, satıldığına, istibdal edildiğine veya vakıf emlaktan tazminat karşılığında feragat edildiğine dair herhangi bir hükmün olmadığını ifade etti. Derviş, buna ilaveten ulusal liderler Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif denktaş’ın tazminat karşılığında vakıf emlaktan feragat ettiğine dair herhangi bir belgenin de olmadığını belirtti.



VAKIF EMLAKTAN 1,5 MİLYON STERLİKLİN FERAGAT YANILGISI



Kıbrıs cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması’nın U-Ekinde vakıf emlakın devredildiğine, satıldığına, istibdal edildiğine veya vakıf emlaktan tazminat karşılığında feragat edildiğine dair herhangi bir hükmün ve belgenin olmadığını yineleyen Taner Derviş, bu yöndeki iddialara yanıt verdi.



Derviş, KV Mediterranean Tours davasında maraş’taki Rum işgalcileri temsil eden kıbrıslı Türk hukukçu Murat Hakkı ile kıbrıslı Rum hukukçu Achilleas Demetriades, herhangi bir resmi belgeye dayanmadan mesnetsiz bir şekilde, 1,5 milyon Sterlin karşılığında Kapalı Maraş’taki dava konusu vakıf emlaktan feragat edildiği iddiasında bulunduklarını söyledi.



KIBRIS ANAYASASI’NDA VAKIF HÜKÜMLERİ KORUNMAKTADIR



Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş, kuruluş antlaşmasının hükümleri ile özellikle E-Ekindeki hükümlerin etkilenmeyeceği ifadesinin yer aldığını belirtti. Derviş bu bağlamda kuruluş antlaşmasında yer alan Kıbrıs Anayasası’nın 110(2) maddesi ile Akamü’l Evkaf’ın (Vakıf hükümleri) korunduğunu, E-ekindeki hükümler ile sömürge dönemi mükellefiyetlerinin sorumlusu olduğunun belirtildiğini söyledi.



TÜRK TARAFININ İDDİALARINDAN SÖMÜRGE YÖNETİMİ SUÇLUDUR



Taner Derviş, AİHM davalarında işgalci rumları temsil eden Kıbrıslı Rum hukukçu Achilleas Demetriades’in vakıf emlak kayıpları için 1,5 milyon Sterlin tutarında tazminat ödendiğini, konunun kapandığını ama buna rağmen Türk tarafının herhangi bir iddiası karşısında Kıbrıslı rumların değil, zamanın sömürge idaresinin sorumlu olacağını ifade etti. Derviş, Türkiye’nin ingiltere aleyhinde devletler arası dava açabileceğini söylediğini savundu.



MARAŞ TÜMÜYLE VAKIF ARAZİSİDİR



Derviş, ada genelinde geçerli yasalara göre, Kapalı Maraş’taki arazinin tümüyle mülhak vakıf statüsünde Abdullah Paşa Vakfı’na, mazbut vakıf statüsünde Lala Mustafa Paşa Vakfı’na ve mülhak vakıf statüsünde Bilal Ağa Vakfı’na ait olduğunun teyit edildiğini söyledi.

