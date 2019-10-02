Taner'e Sahada Kutlama

K-Pet Süper Lig'de ilk üç haftada 7 puan toplayan ve üçüncü sırada yer alan Küçük Kaymaklı'da keyfiler yerinde.

Dün Lefkoşa Atilla Topaloğlu Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenman sonrasında renkli görüntüler yaşandı. Takımın önemli ve deneyimli isimlerinden olan, aynı zaman takımın ikinci kaptanı olan Taner Bingöllü'nün doğum günü kutlandı. Başkan Akay Aşina, yöneticilerden Ertuğ Ağın, teknik heyet, futbolcular ve bazı taraftarların yer aldığı antrenman sonrasında 27.yaşına giren Taner'e doğum günü pastası kesildi.

Küçük Kaymaklı, ligin dördüncü haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Türk Ocağı ile karşılaşacak.

Fotoğraf: FOTO USAL

02/10/2019 08:39