Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Burslarıyla Tüm Çocuklar İngilizce Öğrensin

Tangül Çağıner’in vefatının ardından kendisinin iyilik, hayırseverlik ve özellikle çocuklara olan sevgisini ve yardımlarını yansıtmak, paylaşmak ve ihtiyaçlı çocuklarımıza her alanda yardımcı olmak adına kurulan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tüm çocuklara yardıma devam ediyor.

Vakfın çocukların geçinmesi, giyim, yiyecek, gıda yardım paketleri, akademik ve ihtiyaç bursları, özel ihtiyaçlar olarak tüm çocuklara sürekli devam eden yardımları başladığı günden beri artarak devam ediyor

ATANER EĞİTİM GRUBU’NDAN ''ATANER İNGİLİZCE AKADEMİSİ'' BURSLARI

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, Ataner Eğitim Grubu bünyesindeki Ataner İngilizce Akademisi aracılığıyla tüm çocuklara (5-18 yaş) BURSLU İngilizce özel ders imkanı sağlıyor. Başvuruların değerlendirilmesiyle kriterlere bakılarak verilecek burslar çeyrek, yarım ve tam burs olmak üzere belirlendi.

BAŞVURULAR HER AY DEVAM EDECEK

Ataner İngilizce Akademisi Direktörü İngilizce Öğretmeni Mert ATANER, burs başvurularının her ay devam edeceğini belirterek kriterlere uyan öğrencilerin burs haklarının da her yıl yenileneceğini açıkladı.

Vakıf Bursu ile Ataner İngilizce Akademisi uzmanlığında İngilizce eğitimleri için geç kalmadan Ataner İngilizce Akademisi’ne direk başvuru yada telefon aracılığıyla ulaşın; 0548 865 5888

MERT ATANER: ÇOCUKLARIN YÜREKLERİNE DOKUNMAK BİZİ MUTLU EDİYOR

Ataner İngilizce Akademisi Direktörü İngilizce Öğretmeni Mert ATANER yaptığı açıklamada

''Böylesine hayırlara vesile olan bir vakfın yönetiminde yer almak ve güzel yardımlarla her gün birçok çocuğun yüreğine dokunmak eğitimci olarak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu bağlamda vakfımız aracılığıyla tüm başvuran çocuklarımıza İngilizce dilini adeta ana dilleri gibi konuşabilme ve İngilizce eğitiminde başarılarla hayat standartlarını gerek okuyacakları okullarda gerekse ileriki iş hayatlarında daha üst seviyelere taşımalarını sağlamak için BURSLU İNGİLİZCE ÖZEL DERSLERİMİZİ sunmuş bulunuyoruz.'' dedi.

HER YIL YENİLENECEK

Ataner İngilizce Akademisi’nde Tangül Çağıner bursları hem akademik başarı hem de destek bursları olarak verilecek. Bu yüzden tüm başarılı öğrencileri ve tüm destek ihtiyacı olan çocukların burslara başvurması faydalı olacaktır. Bursları alan çocukların (5-18 yaş arası) her yıl kriterlere göre değerlendirip yenilenerek burslarının devam edeceği de bildirildi.

VAKIF BURSU

Her gün çok sayıda çocuğa gerek okullarında gerek evlerine gıda paketleri ve üniforma, kırtasiye ve birçok yardımlarda bulunan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı bunlara ek olarak birçok ihtiyaçlı öğrenciyi yurtiçi yurtdışı üniversitelerde okutmak ve hem ihtiyaçlı hem akademik başarılı öğrencilere de çok büyük katkı sağlayan burslar vermektedir.

Tüm çocukların eğitimlerinden de geri kalmamaları ve ana dillerinin yanında uluslararası dil olan İngilizce dillerini de geliştirmek ve kendilerini noksan hissetmemeleri için İngilizce Akademisi ile vakıf arasında çok güzel burs olanakları yaratılmıştır.

İngilizce özel derslerden VAKIF BURSU ile yararlanmak isteyen tüm ailelerin ve çocukların ATANER İNGİLİZCE AKADEMİSİ'ne müracaat etmeleri ve detaylı bilgi için 0548 865 5888 numaraları telefonu aramaları gerekmektedir. Ataner İngilizce Akademisi Metehan, Lefkoşa'da.

07/10/2019 08:55