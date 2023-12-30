Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, Karaoğlanoğlu İlkokulu Öğrencilerinin Dileklerini Gerçekleştirdi

Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencilerinin dileklerini gerçekleştirme misyonu üstlenen Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, 5 yıldır destek verdiği İnnerwheel Bellapais Kulübü'nün DİLEK AĞACI projesi kapsamında bu yıl da öğrencilere umut dolu bir sürpriz hazırladı.

Vakıf, öğrencilerin dileklerini içeren özel bir dilek ağacı oluşturarak, bu dilekleri gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Dilekler, öğrencilerin heyecanla beklediği bir etkinlikle, Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda gerçekleşen kutlama etkinliğiyle bir araya getirildi. Etkinliğe, Okul Müdürü Ayşem Tomgüsehan Gönenç ve İnner Wheel Bellapais Kulübü Başkanı Berin Avunduk da katılarak destek verdiler.

Etkinlik, Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda gerçekleşen kutlama etkinliği sırasında gerçekleşti. Hediyeler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar'ın katılımıyla öğrencilere teslim edilirken, çocukların yüzlerindeki mutluluk gözlerinden okunuyordu.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına konuşan yetkililer, nazik misafirperverlikleri için Okul Müdürü Ayşem Tomgüsehan Gönenç ve İnner Wheel Bellapais Kulübü Başkanı Berin Avunduk'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, vakfın "Çocuklar Mutlu, Bizler Umutlu" sloganını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin çocukların hayatlarına umut katma konusundaki önemine dikkat çektiler.