Devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürme imkanı sağlamak amacıyla hazırlanan "Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri" açılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen, "Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri" Açılış Töreni, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü Haspolat, Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.