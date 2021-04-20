Tanık korumasındaki adam Larnaka’da vurularak öldürüldü

Tanık koruma programında yer alan Larnakalı 34 yaşındaki Marios "Mariouthkias" Georgiou isimli adam, Pazartesi akşamı saat 21:10 civarında Meneou-Pervolia yolunda giderken Larnaka'da sahil yolunda aracının kurşunlanması sonucu öldürüldü.

Basında yer alan haberlere göre Marios "Mariouthkias" Georgiou, yalnız başına seyahat ederken kullandığı Lamborghini marka aracı birkaç saat önce satın almıştı.

Polis, kurbanın başından ve her iki kolundan vurulduğunu, ancak tam atış sayısının net olarak bilinmediğini açıkladı.

Rum haber kaynaklarında yer alan haberlere göre; Günlük rotası olarak tanımlanan spor salonundan eve giden Mariouthkias'a ateş açıldığında fail veya failler bir ağacın arkasına saklandı kurban olay yerinde ölürken araba bir hendeğe girdi.

2019 yılında bir uyuşturucu davasıyla ilgili olarak tutuklanan hükümlü bir suçlu olan kurban, bir uyuşturucu kaçakçılığı davasında polisle işbirliği yaptıktan sonra komplo suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mariouthkias, bir dizi vakayla bağlantılı olarak polisle işbirliği yaptıktan sonra tanık koruma programına girdi.

Yerel basına göre, polisin Mariouthkias'a yönelik ölüm tehditlerinin farkında olduğu, müfettişlerin bir çetenin saldırısından şüphelendiği ve güvenlik kamerası görüntülerinin izlendiği açıklandı.

Haberlerde ayrıca, müfettişlerin kurbanla ilişkisi olduğu bilinen birçok kişiyi sorguladıkları da belirtildi. Larnaka polisinin olayla ilgili geniş çapta soruşturması sürüyor.

Kaynak: Kathimerini

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20/04/2021 15:26