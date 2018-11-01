16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Burçin Büke (piyano), Tahir Aydoğdu (kanun) ve Bilgin Canaz (Ney) den oluşan Tanini Trio Bellapais Manastırı’ nda konser verecek.

Yarın akşam saat 20.30 da gerçekleşecek Tanini Trio Konserinde; Albeniz Asturias, Satie Gymnopedie, Sultan Abdülaziz Valse Davet, Burçin Büke Beyoğlu Aşıkları, Sarı Çocuk, Bilgin Canaz Majör Segah, Meleklerin Hüznü, Lucio Dalla Caruso, Aleko Bacanos Gel ey denizin nazlı kızı, Tanburi Cemil Bey Çeçen Kızı, Nikriz Sirto, Kostas Skarvelis Grek, Piazzolla Libertango, Morricone Love Theme ve Zeki Müren’den Bir demet yasemen eserlerini yorumlayacak.

Festival 6 Kasım’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak ünlü gitar virtüözü Sanel Redzic Gitar Resitali ile devam edecek.

Biletler, 50TL karşılığında Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser Girişinden temin edilebilecek.