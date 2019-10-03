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Tansel, Ameliyat oldu

Yenicami takım kaptanı Tansel Ekingen, ayak tarak kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi.

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03/10/2019

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Tansel, Ameliyat oldu

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan ve 3-22lik skorla Yenicami'nin kazandığı Doğan Türk Birliği karşılaşmasında ayak tarak kemiği kırılan Tansel Ekingen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Deniz Aydın tarafından ameliyat edildi. Doktordan elde edilen bilgiye göre deneyimli oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, 6-8 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.

03/10/2019 11:28

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TAGS: yenicami, yak, tansel ekingen, takım kaptanı, ameliyat, haber kıbrıs
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