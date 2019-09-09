HABER KIBRIS

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Tansel Şık Türkiye Şampiyonası’nda

Türkiye 10 yaş Master Şampiyonu Tansel Şık, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan Ankara Tenis Kulübünde düzenlenen 12 Yaş Türkiye Şampiyonasına katılacak.

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09/09/2019

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Tansel Şık Türkiye Şampiyonası’nda

Türkiye 10 yaş Master Şampiyonu Tansel Şık, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan Ankara Tenis Kulübünde düzenlenen 12 Yaş Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Ülkemizin başarılı genç tenisçilerinden olan, aynı zamanda Türkiye 10 yaş Master Şampiyonu Tansel Şık, 9 Eylül 2019 (bugün) başlayacak olan Ankara Tenis Kulübünde düzenlenen 12 Yaş Türkiye Şampiyonasına katılıyor. Başarılı sporcu 10 yaşta yakaladığı başarıyı 12 yaşta da sürdürmek istiyor.

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TAGS: Tansel Şık, Tenis, Türkiye Şampiyonası, Haber Kıbrıs
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