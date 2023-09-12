Tansiyonu 20’ye Yaklaştı: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Yayında Fenalaştı

MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan kaptanlık oyunu için döner yapmaları istendi. Şeflerin dönerleri tatması sonrasında ise şef Mehmet Yalçınkaya fenalaştı. Tansiyonu 18-14’e çıkan Yalçınkaya, yarışmaya bir süre sandalyeye oturarak devam etti.

TV8’de yayınlanan MasterChef programında dün akşam ilginç anlar yaşandı.

Kaptanlık oyununda tüm oyunculardan et döner yapması istendi ve tüm jüri üyeleri yarışmacıların ürünlerine beraber baktı. Ne olduysa ondan sonra oldu.

Jüri üyelerinin açıklama yaptığı bölüme gelindiğinde, şef Mehmet Yalçınkaya program ekibinden sandalye istedi ve programa bir süre öyle devam etti.

Mehmet Yalçınkaya’nın tansiyonu, sağlık ekibi tarafından 18-14 olarak ölçüldü. Şef, bir süre yarışmacılara yorumda bulunamadı ve onun yerine Danilo Zanna yorumlarda bulundu.

MasterChef’te kaptanlık oyununu Alican kazandı ve kırmızı takım kaptanı olarak da Ayaz seçti.