Tansiyonu en sinsi yükselten besin oymuş!

Yüksek tansiyon hastalığının birinci ilacı beslenmeye dikkat etmek. Şekerli ve tuzlu yiyecekler tansiyonu yükseltiyor. Kan basıncı dengesini bozuyor. İşte detaylar...

Yüksek tansiyon çok riskli bir hastalık. Bu nedenle sağlıklı yaşam ve egzersizleri hayatımızdan çıkarmamak gerekiyor. Peki hangi besinler yüksek tansiyon için risk oluşturuyor? İşte yanıtı...

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLAN ALIŞKANLIKLAR

Birçoğumuz, kan basıncınızı düşürmeye çalışırken, tuzluluğu yemeğinizde aşırı derecede sallamanın hayır-hayır olduğunu biliyoruz. Ancak kızartma yemeklerini, pişmiş balık yemeklerini ve diğer sağlıklı görünen seçenekleri karıştırmak için yaygın olarak eklenen bazı soslar da sodyumla dolu olabilir. Sadece bir çorba kaşığı soya sosu, 818 miligram sodyum veya bu mineralin önerilen alımının %35'inden biraz fazlasını içerir (günlük 2.300 miligram sodyum limitine göre). Çorbalarınıza ve diğer yemeklerinize eklediğiniz miso ezmesi, yemek kaşığı başına 600 miligramdan biraz fazla sodyum veya günlük önerilen alımınızın %26'sını içerir. Tuz, kan basıncını yönetmek söz konusu olduğunda tüm dikkati çeken bileşen olma eğilimindedir, ancak eklenen şeker de kan basıncını artırmada önemli bir rol oynayabilir . Yüksek miktarda ilave şeker alımı obezite riskini artırabilir ve bu da bir kişi bu hastalığı geliştirirse kan basıncını yükseltebilir. Amerikan Kalp Derneği , ilave şekerlerin günlük kalorinin yüzde 6'sından fazla olmamasını tavsiye ediyor, bu da iyi bir kural.

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08/07/2022 15:46