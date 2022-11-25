Tansu Çıdan cinayeti Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi

Rum Merkezî Cezevi’nde hükümlü tutulduğu sırada 27 Ekim’de hücresinde dövülerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan (41) davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Antenna’nın Sigma TV’yi kaynak gösterdiği habere göre Sigma TV’nin “Mera Mesimeri” (öğle üzeri) programına katılan Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Çıdan cinayetinde şüpheli durumundaki 12 tutuklunun bu sabah Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını söyledi. Andreu Mahkeme’nin, Çıdan davasını Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine, 12 tutukludan, 3’ü gardiyan 4’ü mahkûm olan 7’sinin de Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



25/11/2022 14:50