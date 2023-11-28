Tansu Çıdan cinayeti davasında erteleme

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28/11/2023

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Tansu Çıdan cinayeti davasında erteleme


Rum Merkezi Cezaevi’nde 27 Ekim 2022'de öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’a ilişkin davanın dün de ertelendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi kasten adam öldürme suçundan yargılanan 30 yaşındaki Kürt asıllı Veysi Batur’un, tercüman değişikliği talebi nedeniyle dünkü davanın ertelendiğini yazdı.

Veysi Batur’un, Türkiye Kürtçesinin aslına uygun tercüme talebi üzerine davanın bugüne ertelendiğini yazan gazete, Batur’un tercüme konusunu ilk kez gündeme getirmediğine de dikkati çekti.

Gazete, Çıdan cinayeti için başka 4 kişinin daha suçlandığını anımsattı.

28/11/2023 11:06
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TAGS: Tansu Çıdan
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