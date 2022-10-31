Tansu Çıdan'ın öldürülmesi olayında 6 personel açığa alındı

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31/10/2022

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Tansu Çıdan'ın öldürülmesi olayında 6 personel açığa alındı

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan'ın (41) Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi’nde dövülerek öldürülmesiyle ilgili olayın araştırılması kapsamında 6 personelin açığa alındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi internet sitesi, Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus'un, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın hücresinde öldürülmesiyle ilgili disiplin soruşturması açılması yönünde talimat verdiğini yazdı.

Aristotelus, konu hakkında yaptığı açıklamada ise olayın araştırılması amacıyla Merkezi Cezaevi’nden 1’i çavuş, 5’i de gardiyan olmak üzere toplam 6 kişinin açığa alındığını ifade etti.

31/10/2022 15:59
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TAGS: Tansu Çıdan, Merkezi Cezaevi
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