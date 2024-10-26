Tanya Kilitkayalı, Ankara Hilton Otel’de konuklar için özel yemekler hazırladı

Ergün yahat

MasterChef yarışmalarında ülkemizi başarıyla temsil eden ve birçok ödül kazanan Tanya Kilitkayalı, KKTC Büyükelçisi tarafından Ankara Hilton Otel’de düzenlenen gecede konuklar için özel yemekler hazırladı.

Birbirinden lezzetli yemekler büyük beğeni toplarken, yabancı diplomatların da katıldığı bu gecede Kıbrıs kültürüne özgü yemeklerle konuklara unutulmaz bir deneyim sunuldu. Şef Tanya Kilitkayalı, hünerlerini sergileyerek tüm konuklardan tam not aldı.