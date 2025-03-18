Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı

Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören dansçı Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Tanyeli, 2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.



DOLGUN SEZER HAKKINDA



Sinema,sahne sanatçısı Dolgun Sezer, Oryantal Tanyeli'nin annesidir. Aralarında Amigo Hüsnü, Ateş Böceği, Beşine de Vur, Bir Defa Yetmez, Canavar Cafer, Canım de Bana, Erkek Kazım, Kazım’a Ne Lazım, Kokla Beni Melahat, Minik Cadı, Çilli Yavrum Çilli, Hayatın Gerçek Tadı gibi filmlerin bulunduğu 18 filmde rol aldı. 1 Plak çıkarttı.İ stanbul'da pankreas kanseri tedavisi gören sanatçı, İstanbul'dan Bodrum'a giderken, ursa'da vefat etti. Bodrum'a götürülen cenazesi, Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi.

EŞİ DUYURDU

Tanyeli eşi ilker Sünneli yaptığı açıklamada cenaze bilgilerini paylaştı. Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.