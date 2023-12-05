Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 68'e yükseldi

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.

ads ads ads ads
05/12/2023

ads
Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 68'e yükseldi


Yerel basındaki haberlere göre, Manyara Bölge Komiseri Queen Sendiga, ülkenin kuzeyindeki Manyara bölgesinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda ölü sayısının arttığı bilgisini paylaştı.

Sendiga, sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısının 68'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki elektrik altyapısı, yol ve evlerin büyük oranda hasar gördüğünü kaydeden Sendiga, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

05/12/2023 10:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.