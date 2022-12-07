Tapınağa gidip fil heykelinin altında sıkışan adam viral oldu

Hindistan'daki bir tapınak kompleksinde, dindar bir kişinin dini bir ritüel gerçekleştirirken küçük bir fil heykelinin bacakları arasına sıkışmasıyla kaos yaşandı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, pazar günü Twitter'a yüklenen 36 saniyelik viral videoda, tapınağın rahibi ve yoldan geçen diğer kişiler adamın kıskanılmayacak şansı karşısında eğlenirken, adamın küçük heykelin bacakları arasından kurtulmak için verdiği mücadele görülüyor.

Yaklaşık 200 bin kez görüntülenen videoda bir adam, sıkışan adamın bacaklarını yalnızca birkaç saniye boyunca çekerek onu kurtarmaya çalıştıktan sonra pes ediyor ve rahip de yine faydasızca adamın gömleğini çekiştiriyor.

Videoda adamın kollarını yukarı kaldırdığı ve kendini dışarı çekmek için vücudunu yana döndürdüğü ve her iki girişimde de başarısız olduğu görülebiliyor.

Tapınak rahibi ve diğerleri de adama işe yaramaz ipuçları veriyor.

Bir adamın "Göbeğini içine çek" dediği duyuluyor.

Başka biri de "Karnını döndürmeye devam et" diye öneride bulunuyor.

Videonun Hindistan'da ne zaman ve nerede çekildiği ya da adamın sonunda heykelden nasıl çıkarıldığı belli değil.

Haber kanalı NDTV, adamın batıdaki Gucarat eyaletindeki bir tapınakta ayin yapmaya çalıştığını söylerken, bazı Twitter kullanıcıları videonun, merkezi Madya Pradeş eyaletindeki bir tapınakta çekildiğini belirtti.

Videoyu paylaşan ve sadece ilk adı Nitin'le bilinen kullanıcı videonun altına, "Her türlü aşırı bhakti [dindarlık] sağlığa zararlıdır" diye yazdı.

Yüzlerce kişi videoyu paylaşarak olayla ilgili yorum yaptı.

Bir kullanıcı, "Bu video Madya Pradeş eyaletinin Amarkantak kasabasındaki Narmada Mandir'den. Yerel halk, eğer paapi [günahkar] iseniz sıkışıp kalacağınızı söylüyor" dedi.

Başka bir kullanıcıysa videonun adamın günahkar olduğunun "kanıtı" olduğunu söyledi.

Videoyu yükleyen kullanıcı da "Sadece şişman insanlar sıkışır, tüm şişman insanlar paapi [günahkar] mi?" diye karşı çıktı.

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07/12/2022 21:27