Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı, bir personel pozitif

ads ads ads ads
26/04/2021

ads
ads
Tapu ve Kadastro Dairesi kapatıldı, bir personel pozitif

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığı ve ikinci bir açıklamaya kadar Daire’nin kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, Tapu Dairesi’nde işlem yapmak isteyen vatandaşların, ikametlerine en yakın Kaza Tapu Amirliklerine başvurulmaları çağrısı yapıldı.

Söz konusu açıklama şöyle:  “İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğümüz ikinci bir açıklamaya kadar çalışmalarına ara vermiştir. Kaza Tapu Amirliklerimiz ise çalışmalarına devam edecektir. Tapu Dairesinde işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemleri için ikametlerine en yakın Kaza Tapu Amirliklerine başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” 

26/04/2021 08:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Tapu ve Kadastro Dairesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.